Достойный мир в Армении: Роберт Кочарян представил жителям Эчмиадзина предвыборную программу

Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока «Айастан» на встрече с жителями Эчмиадзина Армавирской области заявил, что их политическая команда способна и сможет восстановить управление страной.

«Система управления страной, работающая как часовой механизм, должна быть незаметной. Работа, проделанная государством, каждый день должна быть заметна в жизни людей. Мы говорим, что это политическая команда, которая готова остановить это падение, восстановить управление страной и заняться ваших проблемами. Мы можем сделать все, чтобы за очень короткие сроки был налажен нормальный процесс в сфере государственных услуг, в сфере управления», - сказал Роберт Кочарян.

В блоке «Айастан» сформирована команда, которая, по мнению Роберта Кочаряна, сможет установить в Армении достойный мир. Команда блока считает важным восстановить доверие граждан к стране.

«20-го числа, все вместе покончим с этим несостоявшимся правительством, вселим надежду в широкие слои нашего народа и двинемся к сильной Армении. Будет много работы, на мне будет слишком большая ответственность, но иного выхода нет, только вперед», - сказал Роберт Кочарян.