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Артак Едигарян покидает «Арарат»

Артак Едигарян покидает «Арарат»

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Артак Едигарян не будет продолжать выступать за ереванский футбольный клуб «Арарат».

Как сообщает "Арменпресс", об этом сообщает пресс-служба клуба. 31-летний футболист перешел в «Арарат» перед стартом прошлого сезона. Артак Едигарян принял участие в 5 матчах 17-го Кубка Премьер-лиги Армении Vbet.

Ереванский «Алашкерт» стал победителем сезона 2020/21 армянского футбола. На втором месте «Ной», который уже второй год становится серебряным призером. Замыкает тройку «Урарту». «Арарат» занимает 4-е место в турнирной таблице, «Арарат-Армения» - 5-е, «Ван» - 6-е, «Пюник» - 7-е, «Ширак» замыкает таблицу.
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