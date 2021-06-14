В Армении в четвертый раз пройдет турнир развития УЕФА
ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Следующий турнир развития УЕФА пройдет в Армении в четвертый раз.Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. На этот раз в турнире примут участие 4 команды: сборные Армении до 15 лет, сборные Армении до 16 лет, сборные Ливана до 16 лет и сборные Кыргызстана до 16 лет. Все матчи будут проходить в Техническом центре ФФА/Футбольной академии.
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