В Армении в четвертый раз пройдет турнир развития УЕФА



ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Следующий турнир развития УЕФА пройдет в Армении в четвертый раз. Как сообщает Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщает ФФА. На этот раз в турнире примут участие 4 команды: сборные Армении до 15 лет, сборные Армении до 16 лет, сборные Ливана до 16 лет и сборные Кыргызстана до 16 лет. Все матчи будут проходить в Техническом центре ФФА/Футбольной академии.