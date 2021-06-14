Никол Пашинян на встрече с жителями общины Аревашат представил сельскохозяйственные программы

Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», участвующей во внеочередных парламентских выборах, на встрече с жителями общины Аревашат Араратской области представил сельскохозяйственные программы.

Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян рассказал о предоставлении кредитов на доступных условиях и программах переподготовки.

«Мы хотим, чтобы сельскохозяйственные работы не были бы мучениями. Автоматизация, механизация и другие инструменты - сельскохозяйственные работы должна приносить больше результатов. За последние годы под нулевой процент мы выдали кредиты на 100 млрд драмов. И эти программы продолжаются. Хочу обратить ваше внимание на программу по созданию теплиц. Мы выдаем кредиты на льготных условиях, также проводим курсы переподготовки. После строительства теплицы мы возвращаем 30% денег», - сказал Никол Пашинян.

По словам Никола Пашиняна, существует проблема с кредитами, взятыми в прошлом для того, чтобы полностью реализовать программу. Сельчане обременены ими, есть проблемы и с кредитами под залог. Он отметил, что проблема должна быть решена таким образом, чтобы не пострадала и финансовая система.