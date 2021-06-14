В рамках программы “История восстановленных экспонатов” будет представлена картина Айвазовского

Национальная галерея Армении продолжает программу “История восстановленных экспонатов”, в рамках которой экспозиция “Искусство или наука: история трех восстановленных картин: Башинджагян, Коджоян, Сарьян” пополнилась картиной Ованнеса Айвазовского 1857 г.

Как передает «Арменпресс», выставка проводится при содействии Министерства НОКС Армении в рамках 10-го международного семинара: “Памятные образы. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия”, посвященного 100-летию Национальной картинной галереи Армении.

В сообщении, распространенном галереей, говорится, что экспозиция, посвященная восстановлению культурных ценностей, стала новой музейной тенденцией, которая посетителю дает возможность оказаться в загадочном мире реставрации картин.

“Вместе с восстановленными полотнами крупнейших мастеров армянского изобразительного искусства 19-20 вв. выставлены и фотографии, представляющие длительный рабочий процесс реставрации, с соответствующими объяснениями.

В каждом из выставочных залов расположен и уголок реставрационной мастерской, рабочий стол, мольберт, на котором размещено поврежденное полотно, есть и предметы декоративно-прикладного искусства, с трещинами и даже с отсутствующими частями.

Самыми интересными предметами уголка реставрации являются современный микроскоп и УФ-лампа, с помощью которых посетитель имеет возможность самостоятельно осмотреть повреждения картин, ранее нанесенные краски и дальнейшие вмешательства” - отмечается в тексте сообщения галереи.

Открытие выставки, на которой будут присутствовать представители Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, стран-участниц международного семинара (страны СНГ, Европа, Грузия), намечено на 15 июня.

Выставка будет действовать со вторника по воскресенье, с 11:00 до 17։ 00.