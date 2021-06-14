…Чтобы сердца продолжали биться: 14 июня - Международный день донора крови

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 14 июня во всем мире отмечается Международный день донора крови, и в разных странах проводятся различные мероприятия.

Как сообщает «Арменпресс», ежегодно Армения присоединяется к этой кампании, организуя серию мероприятий, цель которых - информировать общественность о важности сдачи крови, поблагодарить постоянных доноров, рассмотреть возможность интеграции идеи донорства крови как часть культуры в нашей стране.

«Количество донорской крови в Армении увеличивается с каждым годом. В 2000-2001 гг. ежегодно выполнялось 6-7 тысяч переливаний крови, в 2020 году цифра достигла 25 тысяч. Однако важно помнить, что в мире существует постоянная потребность в крови, а в нынешней эпидемической ситуации в случае резкого сокращения доноров - тем более. Гематологический центр, являясь уполномоченным органом по сбору и хранению ресурсов крови в стране, планирует мероприятия, посвященные этому дню. Ежегодно Международный день донора крови отмечается под разными лозунгами. Девиз этого года - «Сдай кровь, чтобы сердца продолжали биться», - сообщает Минздрав РА.

14 июня с 9:00 до 13:00 в Гематологическом центре им. проф. Йоляна будет организована акция по сдаче крови, куда могут быть приглашены все желающие принять участие в этой важной миссии.