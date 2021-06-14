Псаки заявила, что Байден готовился к встрече с Путиным 50 лет

Президент США Джо Байден точно знает чего ожидать от российского коллеги Владимира Путина на предстоящей встрече - у него за плечами 50 лет подготовки к этому моменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден после саммита G7 в британском Корнуолле отправился в Брюссель, где 14 июня пройдёт саммит НАТО. 16 июня в Женеве Байден встретится с Путиным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Байден) знает точно, чего ожидать. По его мнению, эта встреча не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться, где мы можем найти точки соприкосновения. Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства", - сказала Псаки на брифинге в самолете по пути из Британии в Брюссель.

Его расшифровку распространила пресс-служба Белого дома.

Первые лица США в преддверии саммита при этом неоднократно повторяли, что предсказуемость в отношениях с РФ пока является желаемой целью администрации, а не нынешней реальностью.

Свои слова о том, что Байден знает, чего ожидать от российского лидера, Псаки объяснила тем, что президент США работал с Путиным раньше и имеет многолетний опыт. Так Псаки ответила на просьбу прокомментировать слова первой леди США Джилл Байден о том, что ее супруг "чересчур готов" ко встрече с Путиным.

"Он готовился к этому моменту 50 лет", - сказала пресс-секретарь Белого дома.