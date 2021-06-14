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В Азербайджане ливанский армянин Виген Эульджекян приговорен к 20 годам лишения свободы

В Азербайджане ливанский армянин Виген Эульджекян приговорен к 20 годам лишения свободы

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Власти Азербайджана, нарушив нормы международного права, приговорили арестованного под Шуши ливанского армянина Вигена Эульджекяна к 20 годам лишения свободы. Как сообщает "Арменпресс", ему было предъявлено несколько обвинений, в частности, Эульджекян обвинялся в терроризме, участии в организованной преступности, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Армянин Ливана проведет пять лет в тюрьме, а остальные годы - в исправительном учреждении.

Виген Эульджекян, как и ливанский армянин Марал Наджарян, был схвачен 9 ноября после подписания трехстороннего соглашения. Виген Эульджекян в качестве таксиста перевозил Наджаряна в Бердзор, чтобы забрать свои вещи.

В марте 2021 года Марал Наджарян был освобожден и переведен в Ливан.


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