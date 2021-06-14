Беспилотник атаковал военную базу около аэропорта Багдада

Беспилотник со взрывчаткой в понедельник утром нанес удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада, которую используют дислоцированные в Ираке американские силы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq news.

По его информации, с помощью управляемого дрона на территорию базы было сброшено несколько разрывных снарядов. Пострадавших в результате атаки нет, материального ущерба военному объекту нанесено не было.