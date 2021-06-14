«Просвещенная Армения» считает важным изменить законодательство до разблокирования дорог

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Партия «Просвещенная Армения» не видит альтернативы разблокировке Армении. Как сообщает «Арменпресс», Эдмон Марукян, возглавляющий предвыборный список партии «Просвещенная Армения», участвующей в внеочередных парламентских выборах, заявил, что в заявлении от 9 ноября Армении, России и Азербайджана говорится о том, что стороны собираются осуществить разблокирование.

«Это означает, что все открывают границы, и все пользуются всеми дорогами. Суверенная территория, коридор не должны предоставляться. Кроме того, мы считаем, что до тех пор, пока законодательство Республики Армения не будет полностью пересмотрено и адаптировано к открытию границ, этого делать нельзя. Граждане Турции и Азербайджана не должны иметь возможность прямо или косвенно покупать в Армении недвижимость, землю, ценные бумаги или что-либо еще, что может нанести ущерб интересам нашей национальной безопасности», - сказал Эдмон Марукян, подчеркнув, что законодательство Армении по этому вопросу должно быть полностью пересмотрено, что не было сделано раньше и не делается сейчас. По словам Эдмона Марукяна, после этой работы, когда будут переговоры о разблокировании границ, наша страна будет готова.

"Нет альтернативы открытию границ. Армения всегда выступала за открытие границ без предварительных условий. Хотя отмечу, что со стороны Армении это было просто заявлением, поскольку на протяжении многих лет ничего не делалось, чтобы наше законодательство было приведено в соответствие с ситуацией", - добавил Эдмон Марукян.