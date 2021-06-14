Необходимо обратиться в ЕСПЧ с целью вывода ВС Азербайджана из окрестностей сел Армении и дорог между общинами: ЗПЧ

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором отметил, что правительству Армении следует срочно подать межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека с целью немедленного вывода Вооруженных сил Азербайджана из окрестностей сел РА и создания зоны безопасности. между общинами.

«В частности, присутствие азербайджанских вооруженных сил по соседству с селами Гегаркуника и Сюника, и на дорогах между общинами Сюника, их действия нарушают как минимум следующие права, гарантированные гражданам РА Европейской конвенцией по правам человека.

1) право на жизнь, статья 2 Конвенции;

(2) право на свободу и личную неприкосновенность, статья 5 Конвенции;

3) право на уважение частной и семейной жизни, статья 8 Конвенции;

4) право на собственность, статья 1 Протокола 1;

5) свобода передвижения, статья 2 Протокола № 4 и т. Д.

То же самое касается азербайджанских флагов и знаков, любой техники их вооруженных сил.

«Мы предоставим Правительству Республики Армения доказательства, собранные в ходе ознакомительной работы Защитника прав человека Республики Армения, которые подтверждают упомянутые нарушения, обосновывают острую необходимость в зоне безопасности», - говорится в заявлении.