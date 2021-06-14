Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск.

В мае американская компания Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с позитивной тенденцией в будущем, Tesla вновь разрешит осуществление операций с использованием биткоинов", - написал Маск в Twitter.

Стоимость биткоина превысила отметку 39 тысяч долларов на фоне этого заявления, рост составил примерно 10%.

Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года.