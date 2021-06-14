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Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами

Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами

Компания Tesla вновь будет принимать оплату биткоинами, когда эта криптовалюта станет более экологичной, заявил глава компании Илон Маск.

В мае американская компания Tesla приостановила продажу своих автомобилей за биткоины из-за использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности, угля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Когда появится подтверждение разумного (примерно 50%) использования майнерами энергии, получаемой из чистых источников, с позитивной тенденцией в будущем, Tesla вновь разрешит осуществление операций с использованием биткоинов", - написал Маск в Twitter.

Стоимость биткоина превысила отметку 39 тысяч долларов на фоне этого заявления, рост составил примерно 10%.

Ранее твиты Илона Маска в поддержку биткоина сильно влияли на котировки криптовалюты, в том числе когда Маск упомянул биткоин в своей подписи на страничке в Twitter в январе этого года.


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