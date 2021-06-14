Байден обсудит на саммите НАТО новую концепцию альянса, климат и Афганистан

Президент США Джо Байден на полях саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обсуждать с коллегами новую стратегическую концепцию альянса с учетом новых вызовов, кибербезопасность, проблемы изменения климата и вывод американских войск из Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Он обсудит [тему] киберпространства как все более важное измерение работы НАТО. НАТО [на саммите] одобрит впервые за последние семь лет стратегию в области кибербезопасности, - сказал он. - Этот документ не будет публичным".

Салливан добавил, что Байден также будет обсуждать вопрос новой стратегической концепции альянса с учетом новых вызовов, которая должна быть принята на саммите НАТО в 2022 году. "Последняя стратегическая концепция была разработана в 2010 году

Кроме того, Салливан сообщил, что Байден намерен обсудить с коллегами в Брюсселе проблему изменения климата и вывод американских войск из Афганистана.