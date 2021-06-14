Подача газа по некоторым адресам Еревана и Ванадзора будет временно приостановлена

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. ЗАО «Газпром Армения» сообщает, что для проведения зимних подготовительных и профилактических ремонтов с 10:00 до 18:00 15 июня будет приостановлено газоснабжение по адресам ул. Тичина, 34 административного района Малатия-Себастия города Еревана, прилегающих домов и многоквартирных домов 23, 23а, 25, 27 по улице Себастия, с 11:00 до 15:00 часов в городе Ванадзор Лорийского марза газоснабжение газопотребителей квартала, между улицами Московян, Лусаворич, Фрик.

«Приносим свои извинения потребителям газа, просим соблюдать правила безопасности. Вы можете позвонить по номеру 1-04 для получения дополнительной информации», - говорится в заявлении компании.