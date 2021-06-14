Время в Ереване: 11:07:36,   14 Июнь

Вопрос о немедленном возвращении армянских пленных находится под пристальным вниманием МККК

Вопрос о немедленном возвращении армянских пленных находится под пристальным вниманием МККК

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Председатель Международного комитета Красного Креста Петер Маурер ответил на письмо президента Республики Армения Армена Саркисяна о немедленном возвращении всех армянских военнопленных и мирных жителей, удерживаемых Азербайджаном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

Председатель Международного комитета Красного Креста заверил, что вопросы, поднятые президентом Армении, находятся под пристальным вниманием его и руководимой им организации.

Отметив, что Международный комитет Красного Креста (МККК) действует в регионе с 1992 года, Питер Маурер, в частности, сказал, что с первых дней боевых действий в сентябре 2020 года организация оказывает гуманитарную помощь и выразил готовность к дальнейшим действиям со стороны международное сообщество в рамках гуманитарного мандата, предоставленного МККК.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации