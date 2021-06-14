Вопросом военнопленных нельзя манипулировать во внутриполитической жизни: Эдмон Марукян

ЕРЕВАН, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Эдмон Марукян, возглавляющий предвыборный список партии «Светлая Армения», участвующей в досрочных парламентских выборах в Армении, заявил журналистам, что приветствует возвращение 15 армянских военнопленных.

«Азербайджан продолжает удерживать армянских военнопленных, выдвигая различные предварительные условия для их возвращения. Это акт террористической страны. Это террористы берут заложников, и террористы держа заложников выдвигают предусловия», - сказал Эдмон Марукян.

Как передает «Арменпресс», по его словам, решение вопроса о военнопленных находится в сфере международного права, армянская сторона должна сделать здесь очень серьезный акцент. По словам Эдмона Марукяна, в результате усиления внешнего дипломатического фронта Армении военнопленные могут быть возвращены.

«Сейчас ситуация сложная, вы знаете, что чиновники МИД РА подали в отставку. Я думаю, что после выборов, повестки дня, которую мы представляем, если она воплотится в жизнь, эта проблема может быть решена очень быстро. Другими словами, проблема военнопленных может быть решена очень быстро, если мы решим наши проблемы внутри страны и станем сильнее на внешнем фронте. Ни при каких обстоятельствах нельзя манипулировать возвращением военнопленных в нашей внутриполитической жизни. Можно манипулировать всем, но освобождением человека из плена манипулировать нельзя», - сказал Эдмон Марукян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», объявил о возвращении 15 армянских военнопленных на встрече 12 июня с жителями села Кармир Гегаркуникской области. Никол Пашинян, уже подробно рассказывая о процессе на встрече с жителями Гавара, отметил, что международные партнеры оказали большую помощь в этом вопросе. Исполняющий обязанности премьер-министра также подтвердил информацию о передаче в Азербайджан карт минных полей.