Солисты Молодежной оперной программы выступят в концертном зале Арно Бабаджаняна

19 июня в концертном зале Арно Бабаджаняна состоится концерт солистов Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна (художественный руководитель: Левон Джавадян).

Как сообщает «Арменпресс», на вечере прозвучат произведения Р. Вагнера, Ф. Шуберта, И. Брамса, Г. Малера и Р. Шумана. Их исполнят Сильва Петросян (сопрано), Элен Егиазарян (сопрано), Нуне Григорян (сопрано), Юлиана Григорян (сопрано), Белла Амарян (меццо-сопрано), Ануш Мартиросян (меццо-сопрано) и Навасард Акобян (баритон).

Концертмейстеры - Асмик Антонян и Леон Джавадян.

Молодежная оперная программа создана в 2016 году. Целью программы является выявление талантливых молодых оперных артистов нового поколения певцов, соответствующих конкурентоспособным международным стандартам в области оперы. Обеспечение смены поколений в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна, а также всестороннего развития и совершенствования солистов в вокальном искусстве.