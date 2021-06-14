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Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии

Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии

Машина въехала в зрителей на гонках в пустынном районе в Северной территории Австралии, один человек погиб и двое пострадали, сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, автомобиль на высокой скорости въехал в группу зрителей у гоночной трассы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция Северной территории вызывает свидетелей аварии, в результате которой один человек погиб, а двое других получили ранения во время гонки по бездорожью Finke Desert Race", - говорится в заявлении на сайте полиции.

По данным правоохранителей, на месте происшествия скончался 60-летний зритель гонок. Мужчину за 50 лет с серьезными травмами доставили в больницу в Алис-Спрингс, женщина-водитель машины получила легкие ранения.

Место аварии было оцеплено, зрителей вывели. Идет расследование.


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