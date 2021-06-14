С начала вакцинации от COVID-19 сделано более 55 000 прививок

Процесс вакцинации от COVID-19 продолжается. С ее начала, с 13 июня, сделано более 55000 прививок.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

«В организациях первичной медико-санитарной помощи вакцинация проводится во все дни недели. В субботу и в воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00. Для получения прививки заранее нужно позвонить в предпочитаемую вами поликлинику, вне зависимости от регистрации, и записаться на вакцинацию. Иностранные граждане также могут быть вакцинированы, их вакцинация также бесплатна», - сообщили в министерстве.

Вакцины «АстраЗенека» и «Коронавак» предназначены людям старше 18 лет, делаются на добровольной основе. Вакцина «Спутник-V» предназначена больным с хроническими заболеваниями старше 18 лет, медицинским работникам от 18 до 54 лет, проживающим е центрах социальной помощи и их сотрудникам.