Евро-2020: Нидерланды в игре, богатой забитыми мячами, обыграли Украину

В первом туре группы C чемпионата Европы по футболу сборная Нидерландов встретилась со сборной Украины.

Как сообщает «Арменпресс», с первых же минут матча, проходившего в Амстердаме на стадионе Йохана Кройфа, команды вели взаимные атаки, однако их концовки не увенчались успехом. По статистике преимущество было в пользу Нидерландов, но команда не смогла использовать свои возможности.

Во втором тайме капитан голландской команды Джорджиньо Вайналдум, оказавшись в нужное время и в нужном месте, вывел свою команду вперед. Спустя несколько минут Нидерланды, воспользовавшись ошибкой защитников украинской команды, забили второй мяч. На этот раз его забил Ваут Вегхорст.

Ярмоленко, благодаря дальнему и точному удару, удалось уменьшить разницу в счете. «Синие», воспользовавшись стандартной позицией, на 79-й минуте восстановили равенство счета. Ударом головой отличился Ярмоленко.

Голландии, благодаря голу Дензел Дюмфриса, на 85-й минуте удалось одержать победу.

Итог матча Нидерланды-Украина - 3:2.

Во втором туре Украина 17 июня будет соревноваться с Северной Македонией, Нидерланды - с Австрией.