Кочарян заявил о намерении запретить или жестко ограничить деятельность «соросовских офисов»

Роберт Кочарян — второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Айастан» заявил, что в случае их прихода к власти, деятельность, по его словам, соросовских офисов будет запрещена или строго ограничена.

Как передает Арменпресс, Кочарян сказал об этом во время встречи с избирателями в городе Берд Тавушской области, в ответ на замечание одного из жителей: "Что вы собираетесь делать со всеми этими соросовскими СМИ и конторами», с людьми, которые получают указания из-за границы, а о нашей армии пишут сотни скверных статей?

По словам Кочаряна, деятельность этих офисов должна регулироваться законом.

«Просто есть законы, и в западных странах тоже, которые очень строго запрещают иностранное финансирование, если они занимаются подобными вопросами. И мы просто сформируем законодательное поле, после чего на деятельность таких организации будут наложены либо жесткие ограничения, либо прямой запрет. Есть две модели: либо запрет, либо они признают себя иностранными агентами. И если они готовы выступить в роли иностранного агента – то есть под другой вывеской, то они также будут под контролем. Такова модель, которая используется сегодня в других странах. Здесь ничего нового изобретать не нужно», - подчеркнул Роберт Кочарян.