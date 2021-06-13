Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь

Кочарян заявил о намерении запретить или жестко ограничить деятельность «соросовских офисов»

Кочарян заявил о намерении запретить или жестко ограничить деятельность «соросовских офисов»

Роберт Кочарян — второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Айастан» заявил, что в случае их прихода к власти, деятельность, по его словам, соросовских офисов будет запрещена или строго ограничена.    

Как  передает Арменпресс, Кочарян сказал об этом во время встречи с избирателями в городе Берд Тавушской области, в ответ  на замечание одного из жителей: "Что вы собираетесь делать со всеми этими соросовскими СМИ и конторами», с людьми, которые получают указания из-за границы,  а  о  нашей армии пишут сотни скверных статей?

По словам Кочаряна, деятельность этих офисов должна регулироваться законом.

«Просто  есть законы, и в западных странах тоже, которые очень строго запрещают иностранное финансирование, если они занимаются подобными вопросами. И мы просто сформируем законодательное поле, после чего на деятельность таких организации будут наложены либо жесткие ограничения, либо прямой запрет. Есть две модели: либо запрет, либо они признают себя иностранными агентами. И если они готовы выступить в роли иностранного агента – то есть под  другой вывеской, то они также будут под контролем. Такова модель, которая  используется сегодня в других странах.  Здесь ничего нового изобретать не нужно», - подчеркнул Роберт Кочарян.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации