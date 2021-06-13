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К ЗПЧ обратились ОТ и блок «Честь имею». Омбудсмен  направлять обращения в т/к Հ1  и НКРТ

К ЗПЧ обратились ОТ и блок «Честь имею». Омбудсмен  направлять обращения в т/к Հ1  и НКРТ

Омбудсмен Республики Армения выступил с заявлением относительно обращений, к  нему, поступивших от Общественного телевидения и блока «Честь имею». 

Об этом  Арменпресс  сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека РА.

«К Защитнику прав человека публично обратилось Общественное телевидение в связи, по его определению,  «с попытками оказать политическое давление на Первый канал».

 Согласно направленной Защитнику прав человека публичной жалобе, Общественное телевидение ожидает от Защитника «незамедлительного ответа» и «призывает защитить обязанность ОТ не допускать  предвзятое и дискриминационное  отношение», имея в  виду заявления «разных политических сил» о том.ю что  телекомпания проявляет дискриминационный подход к показу предвыборных видеороликов.  Согласно жалобе, речь шла спорных - с точки зрения закона - видеороликов, представленных различными политическими силами  к показу.  

Другими словами, основанная правительством Республики Армения организация, то есть Общественное телевидение, ожидает защиты со стороны Защитника прав человека от действий неправительственной организации — политической силы.

С другой стороны, официальный представитель блока «Честь имею», участник предвыборной кампании, отдельным заявлением обратился к Защитнику прав человека, отметив, что Общественное телевидение руководствуется дискриминационным отношением, отказалось транслировать ролик их предвыборной кампании. без  содержательного обоснования, все лишь  утверждая, что их видеоролик содержит  оскорбление  и клевету.

Согласно заявлению, действия Общественного телевидения имеют политические мотивы, в основе которых - конкретное поручение правительства,  а  это явное  нарушение закона, поскольку телекомпания не вправе решать, что является оскорблением, а что - клеветой. Под таким предлогом она нарушила их политические права, подвергла цензуре. А до этого телекомпания транслировала пропагандистские видеоролики  других политических сил — с  явно оскорбительными и клеветническимивыражениями, в том числе и в их адрес.  

Относительно указанных вопросов Защитник прав человека РА сообщает   Общественному телевидению: Конституционный закон РА «О Защитнике прав человека» не определяет полномочий  Защитника в отношении конкретного дела  частной,  тем более  политической организации.

Следовательно, созданный правительством телеканал не может получить помощь Защитника прав человека в указанном конкретном случае, поскольку в полномочия Защитника не входит защита государственных организаций в конкретных случаях. В данном конкретном случае жалоба представителя блока «Честь имею» направлена против основанной правительством телекомпании, которая, согласно жалобе блока, действовала именно по поручению правительства.

 В связи с конкретным заявлением вышеупомянутого блока Защитник прав человека направит письменные запросы в Национальный комитет по телевидению и радиовещанию (НКТР), после чего только можно будет оценить действия Общественного телевидения", - говорится в заявлении.


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