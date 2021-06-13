К ЗПЧ обратились ОТ и блок «Честь имею». Омбудсмен  направлять обращения в т/к Հ1  и НКРТ

Омбудсмен Республики Армения выступил с заявлением относительно обращений, к нему, поступивших от Общественного телевидения и блока «Честь имею».

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека РА.

«К Защитнику прав человека публично обратилось Общественное телевидение в связи, по его определению, «с попытками оказать политическое давление на Первый канал».

Согласно направленной Защитнику прав человека публичной жалобе, Общественное телевидение ожидает от Защитника «незамедлительного ответа» и «призывает защитить обязанность ОТ не допускать предвзятое и дискриминационное отношение», имея в виду заявления «разных политических сил» о том.ю что телекомпания проявляет дискриминационный подход к показу предвыборных видеороликов. Согласно жалобе, речь шла спорных - с точки зрения закона - видеороликов, представленных различными политическими силами к показу.

Другими словами, основанная правительством Республики Армения организация, то есть Общественное телевидение, ожидает защиты со стороны Защитника прав человека от действий неправительственной организации — политической силы.

С другой стороны, официальный представитель блока «Честь имею», участник предвыборной кампании, отдельным заявлением обратился к Защитнику прав человека, отметив, что Общественное телевидение руководствуется дискриминационным отношением, отказалось транслировать ролик их предвыборной кампании. без содержательного обоснования, все лишь утверждая, что их видеоролик содержит оскорбление и клевету.

Согласно заявлению, действия Общественного телевидения имеют политические мотивы, в основе которых - конкретное поручение правительства, а это явное нарушение закона, поскольку телекомпания не вправе решать, что является оскорблением, а что - клеветой. Под таким предлогом она нарушила их политические права, подвергла цензуре. А до этого телекомпания транслировала пропагандистские видеоролики других политических сил — с явно оскорбительными и клеветническимивыражениями, в том числе и в их адрес.

Относительно указанных вопросов Защитник прав человека РА сообщает Общественному телевидению: Конституционный закон РА «О Защитнике прав человека» не определяет полномочий Защитника в отношении конкретного дела частной, тем более политической организации.

Следовательно, созданный правительством телеканал не может получить помощь Защитника прав человека в указанном конкретном случае, поскольку в полномочия Защитника не входит защита государственных организаций в конкретных случаях. В данном конкретном случае жалоба представителя блока «Честь имею» направлена против основанной правительством телекомпании, которая, согласно жалобе блока, действовала именно по поручению правительства.

В связи с конкретным заявлением вышеупомянутого блока Защитник прав человека направит письменные запросы в Национальный комитет по телевидению и радиовещанию (НКТР), после чего только можно будет оценить действия Общественного телевидения", - говорится в заявлении.