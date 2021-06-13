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Начался новый процесс, в результате которого все пленные  вернутся.  Пашинян

Начался новый процесс, в результате которого все пленные  вернутся.  Пашинян

Возвращение пятнадцати пленных из Азербайджана - это не событие, это процесс: начался новый процесс, в результате которого все наши братья вернутся. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил член правления партии «Гражданский договор», исполняюший обязанности  премьер-министра РА, кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян на встрече с жителями. города Абовян Котайкской области — в рамках  избирательной кампании в преддверии предстоящих внеочередных парламентских выборов.

 Пашинян отметил: . «98%   общества Армении 12 июня наконец-то ощутили радость  от возвращения 15 армянских пленных». 

Он добавил, что  сам он уже думает о других пленных, которые еще не вернулись, об их их семьях. «Возвращение наших 15 пленных - это не событие, это процесс. И могу констатировать, что начался новый процесс, в результате которого все наши братья вернутся.  Но я вновь  хочу сказать, что мы сделаем это вместе», - сказал, обращаясь к присутствующим, исполняющий обязанности премьер-министра РА.

По определению Пашиняна, очень важны в этом отношении досрочные парламентские выборы, которые состоятся 20 июня. «Я не исключаю, что есть силы, которые за этот период создавали различные препятствия, чтобы заморозить процесс возвращения пленных, в том числе — с целью повлиять на результаты выборов. Но  результатами выборов мы должны заявить о своем единодушии, мы должны показать, что мы полны решимости преодолеть эти трудности — во имя  наших целей».

Пашинян отметил и  предоставление Арменией Азербайджану карт заминирования территорий  Арцаха, находящихся под контролем этой страны, подтвердив, что «мы не обменивали  карты на  пленных, мы ответили шагом на шаг —  конструктивным шагом ответили".

«Мы дали карту одного региона, причем, к сожалению, эти минные поля больше не разделяют ни нас, ни их. Они у  них в тылу.  Мы дали карты их тыла, но тоже  не в обмен», - добавил Пашинян, подчеркнув:  «Когда заместитель госсекретаря США сказал: «Вы готовы сделать шаг, если они сделают шаг?», я сказал: «Да, мы готовы». «А на какой шаг вы готовы пойти?» - спросил он.  Я сказал, что мы отдадим некоторые из имеющихся у нас карт.

Он заверил, что Армения готова продолжить этот процесс, потому что в Азербайджане есть наши пленные, а у армянской стороны есть карты минных полей. 

«Причем  я говорю, что мы, чтобы создать конструктивную атмосферу, еще в декабре  давали им   небольшими числами эти карты», - сказал Пашинян, добавив, что армянская сторона прекратила предоставление карт, когда Азербайджан остановил возвращение армянских пленных. 

«Но мы готовы предоставить им все карты  минных полей, находящихся  у них в  тылу.  Однако наше общество не поймет нас, если мы вернем их в одностороннем порядке – при том, что у нас  там есть пленные», - подчеркнул и.о. премьер-министра, добавив, что первый конструктивный шаг со стороны Азербайджана был сделан, когда они вернули заблудившегося армянского солдата. 

После митинга состоялось шествие.


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