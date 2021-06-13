Начался новый процесс, в результате которого все пленные  вернутся.  Пашинян

Возвращение пятнадцати пленных из Азербайджана - это не событие, это процесс: начался новый процесс, в результате которого все наши братья вернутся.

Как передает Арменпресс, об этом заявил член правления партии «Гражданский договор», исполняюший обязанности премьер-министра РА, кандидат в премьер-министры РА Никол Пашинян на встрече с жителями. города Абовян Котайкской области — в рамках избирательной кампании в преддверии предстоящих внеочередных парламентских выборов.

Пашинян отметил: . «98% общества Армении 12 июня наконец-то ощутили радость от возвращения 15 армянских пленных».

Он добавил, что сам он уже думает о других пленных, которые еще не вернулись, об их их семьях. «Возвращение наших 15 пленных - это не событие, это процесс. И могу констатировать, что начался новый процесс, в результате которого все наши братья вернутся. Но я вновь хочу сказать, что мы сделаем это вместе», - сказал, обращаясь к присутствующим, исполняющий обязанности премьер-министра РА.

По определению Пашиняна, очень важны в этом отношении досрочные парламентские выборы, которые состоятся 20 июня. «Я не исключаю, что есть силы, которые за этот период создавали различные препятствия, чтобы заморозить процесс возвращения пленных, в том числе — с целью повлиять на результаты выборов. Но результатами выборов мы должны заявить о своем единодушии, мы должны показать, что мы полны решимости преодолеть эти трудности — во имя наших целей».

Пашинян отметил и предоставление Арменией Азербайджану карт заминирования территорий Арцаха, находящихся под контролем этой страны, подтвердив, что «мы не обменивали карты на пленных, мы ответили шагом на шаг — конструктивным шагом ответили".

«Мы дали карту одного региона, причем, к сожалению, эти минные поля больше не разделяют ни нас, ни их. Они у них в тылу. Мы дали карты их тыла, но тоже не в обмен», - добавил Пашинян, подчеркнув: «Когда заместитель госсекретаря США сказал: «Вы готовы сделать шаг, если они сделают шаг?», я сказал: «Да, мы готовы». «А на какой шаг вы готовы пойти?» - спросил он. Я сказал, что мы отдадим некоторые из имеющихся у нас карт.

Он заверил, что Армения готова продолжить этот процесс, потому что в Азербайджане есть наши пленные, а у армянской стороны есть карты минных полей.

«Причем я говорю, что мы, чтобы создать конструктивную атмосферу, еще в декабре давали им небольшими числами эти карты», - сказал Пашинян, добавив, что армянская сторона прекратила предоставление карт, когда Азербайджан остановил возвращение армянских пленных.

«Но мы готовы предоставить им все карты минных полей, находящихся у них в тылу. Однако наше общество не поймет нас, если мы вернем их в одностороннем порядке – при том, что у нас там есть пленные», - подчеркнул и.о. премьер-министра, добавив, что первый конструктивный шаг со стороны Азербайджана был сделан, когда они вернули заблудившегося армянского солдата.

После митинга состоялось шествие.