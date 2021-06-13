Суд вынес решение относительно  сроков проведения митингов 18 июня на площади Республики

В результате судебного разбирательства — путем правовых действий, 13 июня было принято решение, что митинг, организуемый блоком «Айастан». 18 июня на площади Республики, завершится в 21:00 часов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе предвыборного штаба блока «Айастан», об этом говорится в заявлении Арама Вардеваняна — официального представителя центрального предвыборного штаба блока.

«19 мая 2021 года, как официальный представитель блока «Айастан», я обратился к мэру Еревана с просьбой разрешить провести общественный митинг на площади Республики 18 июня — с целью подведения итогов в окончание предвыборной кампании», - отметил Вардеванян.

Он пояснил, что блок «Айастан» первым представил уведомление о митинге, но мэрия удовлетворила также заявку нынешнего «представителя власти тоже об организации митинга на площади Республики с 20:00», с обоснованием, что наше собрание должно было закончиться в 20:00»..

«В результате судебного разбирательства — путем правовых действий сегодня было принято решение, что представленное нами общественное собрание закончится в 21:00», - заключил Вардеванян.