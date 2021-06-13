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В Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Проведено 34 теста

В Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом. Проведено 34 теста

По состоянию на 11:00 часов  13 июня в Арцахе подтверждено 4 новых случая заболевания коронавирусом.  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минздрав Арцаха.

За сутки  было проведено 34 теста. Таким образом, общее количество тестов в Арцахе достигло 25 749. Подтверждено 2763 случая заболевания коронавирусом.

С начала 2021 года 8297 граждан прошли лабораторный тест  на коронавирус,   879  тестов дали положительный результат.

 В настоящее время стационарное лечение от коронавируса в Арцахе получают 12 человек, а пациенты с легкой формой лечатся  амбулаторно, на дому.

 


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