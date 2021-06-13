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COVID-19: в Армении подтверждено 39 новых случаев, выздоровели 77 человек

COVID-19: в Армении подтверждено 39 новых случаев, выздоровели 77 человек

По состоянию на 11:00 часов  13 июня в Армении подтверждено 39 новых случаев заболевания коронавирусом, 77 граждан выздоровели, 2 умерли. За один день было проведено 2807 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 125 102

 Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В целом было подтверждено 223 682 случая заболевания коронавирусом, из которых 215 195 – случаи излечения, а 4484 человек умерли. В настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни проходят 2909 пациентов.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1094.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19  карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля

 


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