COVID-19: в Армении подтверждено 39 новых случаев, выздоровели 77 человек

По состоянию на 11:00 часов 13 июня в Армении подтверждено 39 новых случаев заболевания коронавирусом, 77 граждан выздоровели, 2 умерли. За один день было проведено 2807 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 125 102

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В целом было подтверждено 223 682 случая заболевания коронавирусом, из которых 215 195 – случаи излечения, а 4484 человек умерли. В настоящее время фактическое лечение от коронавирусной болезни проходят 2909 пациентов.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1094.

Решением правительства РА от 11 января, с целью снижения риска заболевания COVID-19 карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, продлен до 11 июля