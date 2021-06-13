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Освобождены 2 жителя села Тег, дезориентировавшиеся и оказавшиеся на территории Азербайджана

Освобождены 2 жителя села Тег, дезориентировавшиеся и оказавшиеся на территории Азербайджана

Два жителя сел  Сюникской области   при выполнении сельскохозяйственных работ на своих тракторах на приграничной с Азербайджаном территории у села Тег,  дезориентировались и  оказались на  азербайджанской территории.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РА, добавив, что инцидент произошел 12 июня.

«Вскоре после инцидента после переговоров с армянских сил и  российских миротворцев с  азербайджанскими военными жители села были освобождены, а сельхозтехника была возвращена», - сказали в Минобороны РА.


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