Освобождены 2 жителя села Тег, дезориентировавшиеся и оказавшиеся на территории Азербайджана

Два жителя сел Сюникской области при выполнении сельскохозяйственных работ на своих тракторах на приграничной с Азербайджаном территории у села Тег, дезориентировались и оказались на азербайджанской территории.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РА, добавив, что инцидент произошел 12 июня.

«Вскоре после инцидента после переговоров с армянских сил и российских миротворцев с азербайджанскими военными жители села были освобождены, а сельхозтехника была возвращена», - сказали в Минобороны РА.