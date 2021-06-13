Освобождены 2 жителя села Тег, дезориентировавшиеся и оказавшиеся на территории Азербайджана
11:08, 13 Июнь, 2021
Два жителя сел Сюникской области при выполнении сельскохозяйственных работ на своих тракторах на приграничной с Азербайджаном территории у села Тег, дезориентировались и оказались на азербайджанской территории.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны РА, добавив, что инцидент произошел 12 июня.
«Вскоре после инцидента после переговоров с армянских сил и российских миротворцев с азербайджанскими военными жители села были освобождены, а сельхозтехника была возвращена», - сказали в Минобороны РА.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен