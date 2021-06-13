Предвыборная кампания — день 7-ой. Пресс-конференции, митинги, шествия

Пресс-конференции, митинги, шествия. Политические силы продолжат предвыборную кампанию навстречу внеочередным парламентским выборам. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Выборы состоятся 20 июня.

Арменпресс продолжает представлять программу «Предвыборная хроника».

Партия «Суверенная Армения», возглавляемая Давидом Санасаряном, проведет кампанию в Гегаркуникской области. В 10:00 члены группы будут в Гаваре, затем направятся в Мартуни, Варденис, Чамбарак.

Партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном проведет митинг в Котайкской области. Встречи начнутся в 10:30 в Егварде. Далее митинги будут в Нор Геги, Нор Ачне, Абовяне, Бюрегаване, Чаренцаване, затем в Раздане (в 18:00 часов). В 19:00 в административном районе Шенгавит пройдет шествие под руководством Николая Пашиняна — старт с площади Гарегина Нжде.

Блок «Свободная Родина» («Азат Айреник») 13 июня будет в Сюникской области. Встречи с избирателями пройдут в Капане, Горисе и Сисиане.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном и с участием других лидеров проводит кампанию в Тавушской области. Встречи с 10:50 пройдут в Ноемберяне, Берде, Иджеване, в Дилижане.

Блок «Честь имею» в 7-й день предвыборной кампании проведет пресс-конференцию. В штаб-квартире блока состоится пресс-конференция кандидата в депутаты, председателя Молодежной организации РПА Айка Мамиджаняна.

Партия «Процветающая Армения» в 7-й день кампании прибудет в Сюникскую область. В 16:30 представители этой политической силы будут в Капане.

Представители партии «Армянский национальный конгресс» будут находиться в Лорийской области. Они встретятся с избирателями, представят программу партии и ее видение будущего. В 11:30 они посетят село Джрашен, а в 13:00 - Ванадзор.

Кандидаты от Национальной христианской партии "Зартонк" («Пробуждение») утром 13 июня прибудут в Ереванский административный район Аван.

Лидер партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян в 7-й день предвыборной кампании в 15:00 часов будет на площади Свободы, где подведет итоги первых 6 дней кампании с представителями СМИ. Затем в тот же день в 16:00 члены партии будут в Масисе, затем в Арташате, Арарате и Веди.

Партия «Наш дом - Армения» проведет кампанию в Араратской области. Представители инициировали митинг на Театральной площади города Арташат.

Предвыборная кампания продлится до 24:00 часов 18 июня. Электронное голосование началось в 08:00 часов 11 июня и завершится в 20:00 часов 13 июня.

Избиратели на избирательных участках получат бюллетени, соответствующие количеству участвующих политических сил, выберут только один из них, вложат его в конверт и опустят в урну для голосования. Избиратели не будут делать отметки в бюллетенях ручкой.