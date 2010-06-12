Анонс мероприятий на 14 июня
16:58, Июнь 12, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 12.06-16:58 Анонс мероприятий на 14 июня
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- 12.06-15:42 Блок «Честь имею» будет укреплять союзнические отношения с Россией
- 12.06-15:01 В Чамбараке Никол Пашинян затронул вопросы безопасности
- 12.06-14:46 Те, кто манипулирует волей людей избирательными взятками, окажутся за решеткой: Пашинян
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- 12.06-12:10 Армению и Россию связывают прочные узы многовековой дружбы. Президент РА поздравил Михаила Мишустина
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- 12.06-12:02 В поляризованном обществе невозможны конструктивные взаимоотношения. Кочарян искоренит вражду
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- 12.06-11:30 "Айастани Анрапетутюн". Давление на Баку с целью предотвратить провокации на границе
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- 12.06-11:10 Европейские индексы выросли - 11-06-21
- 12.06-11:09 COVID-19: в Армении подтверждено 88 новых случаев, выздоровели 120 человек
- 12.06-11:08 Американские индексы выросли - 11-06-21
- 12.06-11:07 Цены на цветные металлы - 11-06-21
- 12.06-11:06 Цены на драгоценные металлы снизились - 11-06-21
- 12.06-11:06 Цены на нефть выросли - 11-06-21
- 12.06-10:57 Нужно прекратить оскорблять и издеваться над гражданами, выражающими свое мнение о выборах. ЗПЧ
- 12.06-10:39 Отношения РА и РФ будут развиваться в русле союзнического взаимодействия: послание Пашиняна
- 12.06-10:07 Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустииа по случаю Дня России
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19:25, 11.06.2021
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