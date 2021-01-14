Анонс мероприятий на 13 июня
16:54, Июнь 12, 2021
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 16:54 Анонс мероприятий на 13 июня
- 16:19 Бороться и встать на ноги. Представители движения "5165" посетили Гегаркуникскую область
- 15:42 Блок «Честь имею» будет укреплять союзнические отношения с Россией
- 15:01 В Чамбараке Никол Пашинян затронул вопросы безопасности
- 14:46 Те, кто манипулирует волей людей избирательными взятками, окажутся за решеткой: Пашинян
- 13:53 Роберт Кочарян в Степанаване заявил о необходимости пересмотра минимальной потребительской корзины
- 13:34 В Цовагюхе Никол Пашинян представил программы, связанные с озером Севан
- 13:10 Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона по случаю национального праздника Великобритании
- 12:13 На боевых позициях восточной части госграницы РА стоят командиры легендарного отряда
- 12:10 Армению и Россию связывают прочные узы многовековой дружбы. Президент РА поздравил Михаила Мишустина
- 12:09 Полковник Айк Петросян призывает политические силы оградить армию от политических манипуляций
- 12:02 В поляризованном обществе невозможны конструктивные взаимоотношения. Кочарян искоренит вражду
- 11:58 От дорожного строительства до образовательных реформ: Пашинян представил предвыборную программу
- 11:30 "Айастани Анрапетутюн". Давление на Баку с целью предотвратить провокации на границе
- 11:25 Ucom предлагает приобрести смартфон Alcatel 1S и получить в подарок наушники TWS Hiper OKI
- 11:10 Европейские индексы выросли - 11-06-21
- 11:09 COVID-19: в Армении подтверждено 88 новых случаев, выздоровели 120 человек
- 11:08 Американские индексы выросли - 11-06-21
- 11:07 Цены на цветные металлы - 11-06-21
- 11:06 Цены на драгоценные металлы снизились - 11-06-21
- 11:06 Цены на нефть выросли - 11-06-21
- 10:57 Нужно прекратить оскорблять и издеваться над гражданами, выражающими свое мнение о выборах. ЗПЧ
- 10:39 Отношения РА и РФ будут развиваться в русле союзнического взаимодействия: послание Пашиняна
- 10:07 Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустииа по случаю Дня России
- 11.06-21:33 Мы получили переговорный процесс в состоянии, похожим на отравленный организм: Пашинян
12:56, 05.06.2021
Просмотрели 1554 раз Попытки ВС Азербайджана провести фортификационные работы на территории Армении предотвращены
16:09, 05.06.2021
Просмотрели 1158 раз Представители МККК посетили в Баку 6 армянских военнослужащих, захваченных на границе Гегаркуника
14:58, 05.06.2021
Просмотрели 1019 раз Пашинян обвиняет Кочаряна в уничтожении политического результата победы в первой Арцахской войне
16:22, 05.06.2021
Просмотрели 913 раз Экс-глава Генштаба еще ответитза опоздание группы помощи Шуши на 1,5-2 дня. Пашинян
15:09, 05.06.2021
Просмотрели 875 раз Пашинян посетил Абовянский судмедцентр:находившиеся здесь тела сейчас хранятся в Мартуни