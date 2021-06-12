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Бороться и встать на ноги. Представители движения "5165" посетили Гегаркуникскую область

Бороться и встать на ноги. Представители движения "5165" посетили Гегаркуникскую область

Представители движения "5165"   на 5-й день предвыборной кампании, посетили города Гавар  и Мартуни Гегаркуникской  области, ознакомили  с предвыборной программой политической силы.  В ходе встречи  горожане пообщались с создателями   этого  движения, определили  жизненно важные для региона приоритеты. 

Как передает Арменпресс, лидер движения Карин Тоноян в ходе личных встреч с гражданами отметила, что необходимо показать миру, что поражение не сломило нас, мы готовы бороться и встать на  ноги.  

«Мы считаем важным  в человеке профессионализм и преданность Родине.  Построение и укрепление национального государства возможно только в том случае, если страной управляют люди, которые преследуют национальные цели, те, кто  готовы к этому и обладают волей осуществить это», - сказала Тоноян. 

Движение «5165» направлено на объединение всех образованных людей, руководствующихся национальной идеологией — для создания жизнеспособного государства.  


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