Представители движения "5165" на 5-й день предвыборной кампании, посетили города Гавар и Мартуни Гегаркуникской области, ознакомили с предвыборной программой политической силы. В ходе встречи горожане пообщались с создателями этого движения, определили жизненно важные для региона приоритеты.

Как передает Арменпресс, лидер движения Карин Тоноян в ходе личных встреч с гражданами отметила, что необходимо показать миру, что поражение не сломило нас, мы готовы бороться и встать на ноги.

«Мы считаем важным в человеке профессионализм и преданность Родине. Построение и укрепление национального государства возможно только в том случае, если страной управляют люди, которые преследуют национальные цели, те, кто готовы к этому и обладают волей осуществить это», - сказала Тоноян.

Движение «5165» направлено на объединение всех образованных людей, руководствующихся национальной идеологией — для создания жизнеспособного государства.