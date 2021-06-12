Те, кто манипулирует волей людейизбирательными взятками, окажутся за решеткой: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», которая участвует в досрочных парламентских выборах в Армении, на встрече с жителями общины Чамбарак заявил, что предвыборный процесс сопровождается арестами тех, кто предлагает взятки.

«Эти аресты будут продолжаться. Те, кто попытаются повлиять на волю людей с помощью избирательных взяток, окажутся за решеткой. Те, кто пытается незаконно влиять на волю народа, не останутся на своих должностях. Я призываю вас прийти 20 июня на избирательные участки, чтобы заменить предоставленный нам бархатный мандат на стальной, чтобы от вашего имени установить диктатуру закона, обеспечивая равенство всех граждан перед законом», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян подчеркнул, что в Республике Армения народ стал действующим фактором. По его словам, никто другой не может заставить гражданина РА сделать какой-либо выбор. Гражданин Армении сделает свой выбор сам - добровольно.

Предвыборная агитация продлится до 24:00 часов 18 июня. В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. Выборы состоятся 20 июня.