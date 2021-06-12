Роберт Кочарян в Степанаване заявил о необходимости пересмотра минимальной потребительской корзины

Священный долг Центрального банка - обеспечить стабильные цены.

Как передает Арменпресс, об этом на встрече с гражданами в Степанаване заявил второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока "Айастан" Роберт Кочарян.

«Государство ответственноза стабильные цены», - сказал он, добавив, что минимальная потребительская корзина должна быть пересмотрена.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих, Кочарян пообещал в случае их победы повысить зарплаты офицерам и учителям.

Он особо подчеркнул необходимость повышения уровня образования, а также расширения самоуправления школ.

«Нам необходимо повысить самоуправление школ, чтобы директор и персонал школы чувствовали себя более защищенными, чтобы никакая политическая сила не могла использовать школу в качестве политического инструмента», - сказал он.

Следующая остановка участников блока "Айастан" будет в Ташире Лорийской области.