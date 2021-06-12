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Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона по случаю национального праздника Великобритании

Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона по случаю национального праздника Великобритании

Исполняющий обязанностипремьер-министра Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону по случаю Национального праздника страны.

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенного Королевства по случаю национального праздника - Официального дня рождения Ее Величества Королевы Елизаветы Второй.

Армения придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Великобританией и расширению сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах.

Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем придать новый импульс армяно-британскому сотрудничеству на благо наших стран и народов.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а дружественному народу Соединенного Королевства - прогресса и благополучия”, - как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, говорится в послании Никола Пашиняна.


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