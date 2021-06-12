Армению и Россию связывают прочные узы многовековой дружбы. Президент РА поздравил Михаила Мишустина

Президент Республики Армен Саркисян по случаю Дня России направил поздравительное послание Премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, президент Саркисян подчеркнул, что Армению и Россию связывают прочные узы многовековой дружбы, союзничества и стратегического партнёрства.

«Уверен, что последовательное расширение нацеленного на будущее сотрудничества между Республикой Армения и Российской Федерацией в экономической, культурно-гуманитарной, научной и других областях, станет гарантом укрепления стабильности и безопасности в регионе», - сказано, в частности в поздравительном послании Президента Армении.

Президент Саркисян пожелал Михаилу Мишустину крепкого здоровья и всего самого доброго, а братскому народу России – мира и процветания.