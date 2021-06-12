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Полковник Айк Петросян призывает политические силы оградить армию от политических манипуляций

Полковник Айк Петросян призывает политические силы оградить армию от политических манипуляций

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом полковник Айк Петросян призывает все политические силы, нынешние и бывшие власти, а также все обществовоздерживаться от политических манипуляций и оградить Вооруженные силы от них в ходе предвыборной кампании .

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами в общине Кут Петросян напомнил, что армия - это аполитичная структура.

«Сегодня наша армия выполняет свою миссию– она на своем месте. Армия должным образом выполняет задачи Генерального штаба Вооруженных сил  и командующего войсковой частью», - подчеркнул Петросян.

По словам полковника, все внутриполитические процессы волей-неволей влияют на морально-психологический  дух военнослужащих.

«Я по профессиипсихолог - человек, занимающийся морально-психологическим  духом армии. Могу заверить вас, что любой политический процесс в Армении влияет на психологическое состояние  военнослужащих, поэтому, манипулируя  темой  армии,  наносят удар  непосредственно по репутация солдата и  офицера », - заключил Петросян.


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