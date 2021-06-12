От дорожного строительства до образовательных реформ: Пашинян представил предвыборную программу

Никол Пашинян, возглавляющий предвыборный список партии «Гражданский договор», которая участвует в досрочных парламентских выборах в Армении, в 6 день предвыборной агитации находится в Гегаркуникской области.

Первая остановка —в городе Севан. Митинг собрался на площади у Дворца культуры. Никол Пашинян, подчеркивая важность участия каждого в выборах, сказал, что от них требуется победить— осуществить стальную народную революцию.

«За последние три года мы не смогли полностью изменить репрессивную элиту. Важность этих выборов заключается в замене долгие годы существовавшей эксплуатирующей, репрессивной элиты страны налидирующую. На этих выборах от нас требуется не просто победить, но и осуществить новую революцию, которую мы называем ненасильственной, но стальной народной революцией. Эксплуатирующая элита закрепила свою долговременную власть прежде всего тем, что лишила людей надлежащего образования», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Он представил реформы, осуществленные за последние годы в сфере образования, начиная с изменения порядка приема в первыйкласс, который полностью реализуется через электронную систему, завершая программами строительства и ремонта школ, дошкольных учреждений.

Никол Пашинян представил реализованные в республике за время их правления масштабные программы асфальтирования,. По его словам, одни только объемы не отражают реальную картину.

«Раньше асфальтировали те дороги, которые велик местам отдыха и развлечений, . Пришли мы и построили сотни километров дорог, ведущих в забытые деревни», - сказал Никол Пашинян. Он также представил показатели увеличения объема государственного бюджета после прихода к власти, программы, направленные на увеличение размеров пенсий и пособий. Никол Пашинян также напомнил, что за этот период значительно увеличена заработная плата военнослужащих. За последние два года на оружие и боеприпасы денег было потрачено больше, чем в предыдущие годы.

«Дороой народ, на этих выборах вы должны дать нам мандат, чтобы мы могли строить школы, детские сады, обновить вузовскую, научную систему», - добавил Никол Пашинян.