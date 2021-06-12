Европейские индексы выросли - 11-06-21
МОСКВА, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.78% и составил 15693.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.83% и составил 6600.66 пункта, британский FTSE вырос на 0.65% и составил 7134.06 пункта, а российский RTSI вырос на 0.07% и составил 1678.57 пункта.
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