Цены на цветные металлы - 11-06-21

ЛОНДОН, 12 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.04% и составила 2447.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.71% и составила 9834.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.68% и составила 2180.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.65% и составила 17818.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.29% и составила 31150.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.01% и составила 2986.50 долларов США, цена на молибден выросла на 4.76% и составила 38801.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 42535.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.