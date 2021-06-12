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Нужно прекратить оскорблять и издеваться над гражданами, выражающими свое мнение о выборах. ЗПЧ

Нужно прекратить оскорблять и издеваться над гражданами, выражающими свое мнение о выборах. ЗПЧ

Одним из порочных и очень тревожных событий избирательной кампании является то, что сторонники различных политических сил готовят и распространяют фотографии    граждан, несогласных с ними или поддерживающих их соперников, видеоролики с оскорблениями, бранью и унизительными выражениями . 

Как  передает Арменпресс, об этом  заявил в  своем выступлении Защитник прав человека РА. 

«Речь идет о реальных людях - наших  соотечественниках. Кроме того, для выражения мнения о выборах на фото и видео людей публикуются оскорбительные и нецензурные выражения,  причем  с использованием их физических или умственных характеристик. 

Исследования аппарата Защитника прав человека показывают, что фотографии и видеоматериалы, упомянутые в социальных сетях, быстро распространяются, в них высмеиваются граждане, что сопровождается  и более сильными  оскорблениями, бранью и языком вражды, все это унижает достоинство людей. Употребляются  недопустимые слова «чернь», «зомби», «продажные»  и др.

Ситуация усугубляется   записями на фейковых страницах и аккаунтах, которые более агрессивны и даже сопровождаются незаконными призывами, в том числе   к насилию. 

Это абсолютно порочное явление, и оно прежде всего грубо нарушает права людей, чьи фото и видео распространяются в интернете. 

Необходимо учитывать, что  право на свободное выражение мнения, личную, семейную жизнь, достоинство и достойное обращение гарантировано Конституцией Армении, и его следует уважать.  

Кроме того, это порочное явление вызывает большую озабоченность, поскольку свидетельствует о поляризации общества, а также о недопустимо высоком уровне нетерпимости. 

Поэтому я призываю положить конец этому порочному явлению, и все политические силы, участвующие в избирательной кампании, должны принять меры, в том числе -  призвать своих сторонников воздерживаться от оскорблений, ругани, языка вражды и унижающего достоинство обращения. 

  Одна из главных задач этих выборов - восстановить консолидацию общества  в стране и обеспечить установление верховенства закона, а не усугубить поляризацию  и нетерпимость», - говорится в заявлении омбудсмена.


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