Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустииа по случаю Дня России

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительнее послание председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании Никола Пашиняна председателю правительства РФ, в частности, говорится:

“Уважаемый Михаил Владимирович,

От всей души поздравляю Вас и весь российский народ с Днем России!

В истории многовековой Российской государственности этот праздник знаменует системные преобразования в политической и в социально-экономической сферах страны, последовательную работу по упрочению роли России на международной арене.

Армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений.

Убеждён, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Уважаемый Михаил Владимирович!

В этот праздничный день желаю Вамдоброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам – мира и процветания”.