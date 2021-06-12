Отношения РА и РФ будут развиваться в русле союзнического взаимодействия: послание Пашиняна

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное посланиепрезиденту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании президенту РФ Владимиру Путину, в частности, говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и братский российский народ с государственным праздником – Днём России!

В новейшей истории Российского государства 12 июня олицетворяет фундаментальные преобразования в политической и экономической сферах страны, ещё большим упрочением роли и места России на международной арене.

Сегодня Армения и Россия поступательно развивают армяно-российские союзнические отношения, в основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы наших народов.

Убеждён, что армяно-российские межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших государств, региональной стабильности и безопасности.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту, а народу России – счастья и благополучия”.