Мы получили переговорный процесс в состоянии, похожим на отравленный организм: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян, возглавляющий список партии «Гражданский договор», во время встречи с избирателями в Иджеване коснулся критики властей по поводу провала нагорно-карабахского мирного процесса. Как сообщает Арменпресс, Пашинян отметил, что они получили Армению и переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту в истощенном и отравленном состоянии.

«Мы получили Армению и переговорный процесс по карабахскому вопросу в ситуации, похожем на организм, который отравляли по капле на протяжении многих лет. Он был истощен, отравлен и, наконец, был при смерти, когда появился у нас на руках. А теперь нам говорят: смотрите, мы довели этот переговорный процесс, но у них с этим организмом на руках произошла катастрофа.

А в каком состоянии мы получили карабахский вопрос? Получили в ситуации, когда Карабах был вытеснен из переговорного процесса, когда Армения признала «Стамбульской хартией» вариант решения карабахской проблемы, когда Карабах должен быть частью территориальной целостности Азербайджана. Мы дошли до того, что Мегри, Газах, Газахский район, Шуши были отделены от Нагорного Карабаха и поставлены наравне с Лачином, как они говорили, в числе оккупированных территорий.

Получили в ситуации, когда Серж Саргсян в интервью признавался, что Армения хотела вернуть 7 районов, а Азербайджан отвергал. А сейчас они опубликовали запись, которая должна была стать компрометирующим заявлением в мой адрес, но общественная реакция была прямо противоположной», - сказал Пашинян.

По его словам, это означает две вещи: те, кто обвиняют власти в непонимании сути карабахской проблемы или содержания переговорного процесса, сами не понимают всего этого.

«Они надеялись, что опубликуют запись и армянское общество взорвется. Но они опубликовали эту запись, и порицание армянского общества просто обрушилось им на голову. И сегодня, да, мы сталкиваемся с трудными проблемами, перед нами стоит задача восстановления нашей государственности, нашей страны.

Мы должны восстановить нашу безопасность, мы должны восстановить нашу армию, мы должны восстановить каждую нашу улицу, школу, детский сад, мы должны восстановить наши отношения с общественностью - это путь к преодолению этого кризиса. И сегодня мы где-то виноваты, потому что сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что революция все же запоздала.

И в каком-то смысле я чувствую себя виноватым, потому что многие люди говорят мне, что я мог бы совершить революцию в 2008 году, многие люди на президентских выборах 2013 года убеждали меня баллотироваться в президенты. Тогда я этого не сделал. Теперь я думаю, что, возможно, это действительно моя самая большая вина, что революция произошла в 2018 году, а не в 2008 или 2013», - добавил он.

Пашинян подчеркнул, что, тем не менее, следует отметить, что переживая эти невзгоды, наша страна и наш народ не отчаивается, не потеряет веру и уверенность в собственном будущем.