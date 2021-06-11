Блок «Армения» приходит к власти, чтобы преодолеть стоящиe перед страной три основных вызова

Блок «Армения» приходит к власти, чтобы преодолеть три основных вызова, стоящих перед страной: безопасность, экономический и политический кризисы. Как сообщает Арменпресс, об этом на встрече с избирателями административного района Эребуни заявил второй президент Армении Роберт Кочарян, возглавляющий предвыборный список блока.

«Мы на правильном пути, мы сделали правильный шаг, но мы также берем на себя большую ответственность. В Армении одновременно три кризиса: безопасность, потому что страна не в безопасности, границы не защищены, второй - экономический кризис, поскольку безработица, бедность и эмиграция растут, и третий - внутриполитический кризис и атмосфера ненависти. И все это результат работы действующих властей. И каждого из этих кризисов достаточно для смены правительства», - сказал Кочарян, добавив, что в Армении никогда не было выборов, когда безопасность была вопросом номер один.

«Мы приходим с одной целью - обеспечить безопасность страны, исправить нынешнее состояние армии, защитить наши границы. Мы идем, чтобы преодолеть экономический кризис, обеспечить экономический рост, создать рабочие места и остановить эмиграцию. Кстати, на протяжении всего периода независимости Армении иммиграция была у нас только в течение трех лет моего президентства, и мы должны это повторить. Наконец, мы идем принести спокойствие нашему обществу», - заключил Кочарян.