Главы МО Армении и ереванского офиса МККК обсудили вопросы пленных и пропавших без вести лиц

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 11 июня принял делегацию во главе с главой Международного комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны коснулись вопросов выяснения судеб пропавших без вести лиц, а также удерживаемых в Азербайджане пленных.

Вагаршак Арутюнян выразил главе ереванского офиса МККК озабоченность Минобороны Армении в связи с попытками властей Азербайджана скрыть реальное количество удерживаемых военнопленных и мирных жителей и сделать этот исключительно гуманитарный вопрос предметом политических спекуляций.

Было отмечено, что такая практика является грубым нарушением международно закрепленных прав, в частности международного гуманитарного права, а также взятых Азербайджаном обязательств в рамках совместного трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Вагаршак Арутюнян также поблагодарил руководителя ереванского офиса МККК за усилия делегации по защите прав оказавшихся под юрисдикцией Азербайджана армян, отметив, что Женевские конвенции гарантируют защиту прав военнопленных, право на уважение их чести и достоинства, должны быть исключены любые формы унижающего достоинство обращения.

Тьерри Рибо, в свою очередь, заверил, что делегация МККК предпринимает все необходимые шаги для уточнения информации о судьбе пропавших без вести, а также удерживаемых военнопленных и мирных жителей.