Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Кандидаты от партии «Пробуждение» провели избирательную кампанию в Кентроне

Кандидаты от партии «Пробуждение» провели избирательную кампанию в Кентроне

На 5-й день избирательной кампании кандидаты от национально-христианской партии «Пробуждение» начали свою кампанию с церкви Святого Григория Просветителя в административном районе Кентрон, где после получения благословения кандидаты от партии прошли по улицам Кентрона, пообщались с гражданами, выслушали их опасения и ответили на их вопросы.

«Очевидно, что общество глубоко разочаровано политическим процессом, но также очень обнадеживает и обязывает то, что многие наши граждане, доверяя фигурам, объединившимся под эгидой «Пробуждения», которые отстаивали национальные ценности, считаем очень необходимым присутствие нашей политической силы в Национальном Собрании, как хранителей национальных ценностей», - сообщили Арменпресс в пресс-службе партии.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации