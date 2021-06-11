Кандидаты от партии «Пробуждение» провели избирательную кампанию в Кентроне

На 5-й день избирательной кампании кандидаты от национально-христианской партии «Пробуждение» начали свою кампанию с церкви Святого Григория Просветителя в административном районе Кентрон, где после получения благословения кандидаты от партии прошли по улицам Кентрона, пообщались с гражданами, выслушали их опасения и ответили на их вопросы.

«Очевидно, что общество глубоко разочаровано политическим процессом, но также очень обнадеживает и обязывает то, что многие наши граждане, доверяя фигурам, объединившимся под эгидой «Пробуждения», которые отстаивали национальные ценности, считаем очень необходимым присутствие нашей политической силы в Национальном Собрании, как хранителей национальных ценностей», - сообщили Арменпресс в пресс-службе партии.