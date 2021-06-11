Пашинян зачитал Псалом 12 в ответ на заявление епископального собрания

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян зачитал 12-й псалом в ответ на заявление армянских епископов о внутриполитической ситуации.

Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил на встрече с избирателями в Ноемберяне. «Мое заявление, сделанное сегодня в Дилижане, вызвало определенную реакцию среди нашего духовенства. И в ответ на эту реакцию я хочу прочитать перед вами один из моих любимых псалмов - Псалом 12», - сказал Пашинян.

Затем Пашинян прочитал: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным; да не скажет враг мой: "я одолел его". Да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».

Ранее стало известно, что в Первопрестольном Святом Эчмиадзине 10 июня состоялась собрание армянских епископов под председательством Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина II. Собрание епископов приняло заявление, в котором, в частности, были затронуты вопросы, связанные с текущим состоянием страны.