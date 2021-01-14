Предстоящие на 12 июня мероприятия
18:03, Июнь 11, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 18:36 Кандидаты от партии «Пробуждение» провели избирательную кампанию в Кентроне
- 18:07 Пашинян зачитал Псалом 12 в ответ на заявление епископального собрания
- 18:03 Предстоящие на 12 июня мероприятия
- 17:45 Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-06-21
- 17:31 Азиатские индексы - 11-06-21
- 17:30 Замминистра ИД РФ обсудил с послом Франции ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования
- 17:24 Мы сражались до тех пор, пока борьба имела смысл: Пашинян о трехстороннем документе
- 17:04 Страны G7 запланировали выделить 1 млрд доз вакцин для всего мира
- 16:50 Армянские епископы выступили с заявлением относительно внутриполитических развитий
- 16:49 Партия «Наш дом - Армения», придя к власти, пересмотрит систему общего образования
- 16:41 Председатель НС подписал протокол о прекращении полномочий депутата НС С.Атомяна
- 16:38 Байден встретится с Меркель в Вашингтоне 15 июля
- 16:22 В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей
- 16:18 Стрелок Эльмира Карапетян завоевала путевку на Олимпийские игры в Токио
- 16:09 Садоян считает, чтобы помочь Армении встать на ноги, нужно более тесное сотрудничество с диаспорой
- 15:59 Китай осудил размещение систем ПРО и ракет средней дальности в третьих странах
- 15:34 Комиссия Парламента Чехии призвала Азербайджан немедленно освободить армянских пленных
- 15:19 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 695
- 15:13 Шесть футболистов покинули ереванский футбольный клуб «Арарат»
- 15:10 В отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди и грозы
- 15:08 Результаты исследования воды в озере Севан вызывают беспокойство
- 15:03 Китай призвал разработать соглашение о предотвращении гонки вооружений в космосе
- 14:58 В Папском Восточном институте Рима было организовано мероприятие, посвященное Геноциду армян
- 14:46 Будет запущена единая региональная информационная платформа Гегаркуника
12:56, 05.06.2021
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Просмотрели 864 раз Экс-глава Генштаба еще ответитза опоздание группы помощи Шуши на 1,5-2 дня. Пашинян