Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику

Президент США Джо Байден в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки" заявил, что намерен работать с союзниками над построением "более справедливой и инклюзивной" мировой экономики, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наступил первый официальный день саммита G7 здесь, в Соединенном Королевстве. Я с нетерпением жду возможности подкрепить нашу приверженность мультилатерализму и работать с нашими союзниками и партнерами над построением более справедливой и инклюзивной глобальной экономики. Давайте приступим к работе", - написал в своем аккаунте в Twitter американский президент, находящийся с визитом в Великобритании.

Саммит "Большой семерки" в английском Корнуолле 11-13 июня станет первой очной встречей почти за два года. Участники планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса, распространение вакцин, борьбу с изменением климата, усилия по восстановлению мировой экономики. Вопрос России, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать одним из основных при обсуждении международных отношений.