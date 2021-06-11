Азиатские индексы - 11-06-21

ТОКИО, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.03% и составил 28948.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 1954.02 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.58% и составил 3589.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.36% и составил 28842.13 пункта.